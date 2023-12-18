Израиль и ХАМАС готовы к перемирию - источники Reuters

Два источника в египетских службах безопасности заявили в воскресенье, что Израиль и ХАМАС готовы к возобновлению прекращения огня и освобождению заложников, хотя остаются разногласия относительно того, как это будет реализовано. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Израильский чиновник сказал, что помощь была разрешена ввести в Газу после того, как сначала египетские источники заявили, что она была задержана.

Надежды на мир возникли в субботу, когда источник сообщил, что глава израильской разведки разговаривал в пятницу с премьер-министром Катара.

ХАМАС настаивает на составлении списка заложников, которых необходимо освободить в одностороннем порядке, и требует, чтобы израильские силы отступили за заранее определенные линии, сообщили Reuters источники.

В то время как Израиль согласился на то, что ХАМАС устанавливает список, источники сказали, что он требует временных рамок и ознакомления со списком перед установлением времени и продолжительности прекращения огня.

Израиль отказывается выводить войска, добавили источники.

ХАМАС говорит, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.

Для меня важно объяснить, что ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля) полны решимости завершить задачу уничтожения ХАМАС", Об этом на пресс-конференция в воскресенье заявил израильский военный представитель контрадмирал Даниэль Хагари.

Мы открыты к любым усилиям, направленным на прекращение израильской агрессии. Это почва для любой дискуссии сказал официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри, отвечая на просьбу Reuters прокомментировать Израиль и открытость ХАМАС к переговорам, по словам египтян.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не сразу ответил на запрос о комментарии.