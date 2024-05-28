На Житомирщине разоблачили масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
krivoi-rogКривой Рог
kievКиев
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  37130 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  41538 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  52866 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  63164 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  65571 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  70295 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  91294 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109393 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  153080 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107287 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Новости по теме
На Житомирщине разоблачили масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов

На Житомирщине разоблачили масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов

  •  7266 просмотра
Мошенники от имени Харьковской ОВА распространяют информацию о фейковых сборах на ВСУ

Мошенники от имени Харьковской ОВА распространяют информацию о фейковых сборах на ВСУ

  •  10274 просмотра
Швейцария усилит высылку российских шпионов перед Саммитом мира

Швейцария усилит высылку российских шпионов перед Саммитом мира

  •  10822 просмотра
Министр обороны Латвии уверен, что ЕС достигнет консенсуса по помощи Украине, несмотря на оппозицию Венгрии

Министр обороны Латвии уверен, что ЕС достигнет консенсуса по помощи Украине, несмотря на оппозицию Венгрии

  •  11141 просмотра
В Черкасской области уже почти 6 часов продолжается воздушная тревога: что известно

В Черкасской области уже почти 6 часов продолжается воздушная тревога: что известно

  •  10509 просмотра
Второй украинец в истории: Михайлюк вышел в финал НБА в составе Бостон Селтикс

Второй украинец в истории: Михайлюк вышел в финал НБА в составе Бостон Селтикс

  •  8237 просмотра
Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу

Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу

  •  9124 просмотра
В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов

В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов

  •  10388 просмотра
Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

  •  5363 просмотра
Единственное укрепление во времена Порошенко - стена бурьяна, - в ВСУ просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям

Единственное укрепление во времена Порошенко - стена бурьяна, - в ВСУ просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям

  •  11379 просмотра

Популярные

Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

  •  55053 просмотра
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

  •  82924 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  112217 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  115406 просмотра
Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  42205 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  112217 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  115406 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  153080 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  157850 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  154535 просмотра

На Житомирщине разоблачили масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов

В Житомирской области нескольких предпринимателей подозревают в незаконной утилизации опасных медицинских отходов из учреждений здравоохранения без надлежащих мощностей и мест хранения, что нарушает санитарные нормы и создает угрозу распространения инфекционных заболеваний.

Криминал и ЧП •   •  7266 просмотра
На Житомирщине разоблачили масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов

Мошенники от имени Харьковской ОВА распространяют информацию о фейковых сборах на ВСУ

Харьковская областная военная администрация предупредила о распространении неизвестными лицами ложной информации от имени Харьковской ОВА относительно сборов для Вооруженных Сил Украины и заявила, что никаких таких документов не рассылала.

Война •   •  10274 просмотра
Мошенники от имени Харьковской ОВА распространяют информацию о фейковых сборах на ВСУ

Швейцария усилит высылку российских шпионов перед Саммитом мира

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предложение о высылке шпионов, в частности агентов российской разведки во время подготовки к большому саммиту, целью которого будет проложить путь к миру в Украине.

политика •   •  10822 просмотра
Швейцария усилит высылку российских шпионов перед Саммитом мира

Министр обороны Латвии уверен, что ЕС достигнет консенсуса по помощи Украине, несмотря на оппозицию Венгрии

Латвия ожидает, что в конце концов будет достигнут консенсус по использованию российских активов для военной помощи Украине через Европейский фонд мира, несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.

Война •   •  11141 просмотра
Министр обороны Латвии уверен, что ЕС достигнет консенсуса по помощи Украине, несмотря на оппозицию Венгрии

В Черкасской области уже почти 6 часов продолжается воздушная тревога: что известно

В Черкасской области почти 6 часов продолжается воздушная тревога из-за нескольких беспилотных летательных аппаратов, замеченных Воздушными силами Украины в центральной части области.

Война •   •  10509 просмотра
В Черкасской области уже почти 6 часов продолжается воздушная тревога: что известно

Второй украинец в истории: Михайлюк вышел в финал НБА в составе Бостон Селтикс

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк впервые в своей карьере вышел в финал НБА, став вторым украинцем в истории, который совершил этот подвиг, играя за «Бостон Селтикс».

спорт •   •  8237 просмотра
Второй украинец в истории: Михайлюк вышел в финал НБА в составе Бостон Селтикс

Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу

Должностному лицу Приморского РВК и СП в Одессе, который незаконно заработал около миллиона долларов, помог 138 мужчинам избежать мобилизации из-за несанкционированных изменений в системе «Оберег», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.

Война •   •  9124 просмотра
Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу

В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов

Около 50% завалов в Эпицентре в Харькове было расчищено, на данный момент сообщается о 17 погибших, и ожидается, что разбор завалов займет еще несколько дней из-за большого количества обломков.

Общество •   •  10388 просмотра
В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов

Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

По результатам конкурса бизнес-идей "Роби своє" было определено 80 проектов-победителей из 616 заявок из 15 регионов Украины, среди которых были ветераны, ВПЛ и предприниматели-переселенцы.

Новости Бизнеса •   •  5363 просмотра
Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Единственное укрепление во времена Порошенко - стена бурьяна, - в ВСУ просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям

Защитники просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям.

политика •   •  11379 просмотра
Единственное укрепление во времена Порошенко - стена бурьяна, - в ВСУ просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям