На Житомирщине разоблачили масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов

На Житомирщине нескольких предпринимателей подозревают в нарушении норм по утилизации опасных медицинских отходов. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора передает УНН.

Детали

По данным следствия, руководство предприятия, которое имеет лицензию на утилизацию опасных отходов, организовало противоправную схему предоставления услуг для увеличения прибыли.

В течение 2022-2023 годов подозреваемые заключили договоры с учреждениями здравоохранения в Киевской, Житомирской и Винницкой областях на сбор и утилизацию инфекционно опасных медицинских отходов, хотя не имели необходимых мощностей и складских помещений для их хранения.

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении директору и трем совладельцам житомирского частного предприятия. Им инкриминируется нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 325 УК Украины) - заявили в ОГПУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Как выяснили правоохранители мужчины просто подыскали помещение и организовали туда перевозки отходов из медицинских учреждений.

Во время обысков правоохранители обнаружили отходы на площади более 300 м кв. Среди них - капельницы, шприцы, катетеры и другие средства разового использования. Они хранились с нарушением лицензионных требований и законодательства об отходах, что могло привести к распространению инфекционных болезней.

Напомним,

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