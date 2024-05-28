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На Житомирщині викрили масштабні порушення з утилізації небезпечних медичних відходів

На Житомирщині викрили масштабні порушення з утилізації небезпечних медичних відходів

Київ • УНН

 • 21440 перегляди

У Житомирській області кількох підприємців підозрюють у незаконній утилізації небезпечних медичних відходів із закладів охорони здоров'я без належних потужностей та місць зберігання, що порушує санітарні норми та створює загрозу поширення інфекційних захворювань.

На Житомирщині декількох підприємців підозрюють у порушенні норм щодо утилізації небезпечних медичних відходів. Про це заявили в Офісі Генерального прокурора передає УНН

Деталі 

За даними слідства, керівництво підприємства, яке має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів, організувало протиправну схему надання послуг для збільшення прибутку.

Упродовж 2022-2023 років підозрювані уклали договори з закладами охорони здоров’я у Київській, Житомирській і Вінницькій областях на збір та утилізацію інфекційно небезпечних медичних відходів, хоча не мали необхідних потужностей та складських приміщень для їхнього зберігання.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру директору та трьом співвласникам житомирського приватного підприємства. Їм інкриміновано порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 325 КК України)

 - заявили в ОГПУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Доповнення

Як з'ясували правоохоронці чоловіки просто підшукали приміщення та організували туди перевезення відходів з медичних закладів.

Під час обшуків правоохоронці виявили відходи на площі понад 300 м кв. Серед них – крапельниці, шприці, катетери та інші засоби разового використання. Вони зберігалися з порушенням ліцензійних вимог та законодавства про відходи, що могло призвести до поширення інфекційних хвороб.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

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