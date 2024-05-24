Видавали себе за військових: у Києві викрили наркоторговців, які розвозили кокаїн під час комендантської години
Київ • УНН
У Києві викрили групу наркодилерів, які продавали кокаїн під час комендантської години, видаючи себе за військовослужбовців. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення.
У Києві правоохоронці викрили групу наркоторговців, які продавали кокаїн під час комендантської години, видаючи себе за військових. Про це пише УНН з посиланням на Нацполіцію та Київську міську прокуратуру.
Деталі
Поліцейські встановили, що організував незаконний "бізнес" уродженець Чернігівської області, 1975 року народження.
Він залучив до незаконної діяльності трьох знайомих мешканців столиці. Зловмисники збували кокаїн на території Києва під час особистих зустрічей із клієнтами.
Зловмисників затримали під час збуту чергової дози кокаїну. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби, гроші, ймовірно отримані від збуту заборонених речовин та "чорнові" записи.
Усіх фігурантів слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
Відповідно до санкції статті підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Взято під варту киянина, обвинуваченого у торгівлі кокаїном в клубах15.05.24, 16:09 • 32532 перегляди
Доповнення
У Київській міській прокуратурі уточнюють, що наркоторговці самі доставляли товар вночі, під час комендантської години. Для цього затримані видавали себе за військовослужбовців.
Для безперешкодного пересування по місту вночі зловмисники вдягали військову форму та при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер
Нагадаємо
У березні у Києві затримали двох шахраїв, які під виглядом військовослужбовців заволоділи благодійною допомогою, призначеною для Збройних сил України. Підозрювані привласнили допомоги на майже 2 мільйони гривень.