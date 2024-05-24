Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

В Киеве правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые продавали кокаин во время комендантского часа, выдавая себя за военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию и Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Полицейские установили, что организовал незаконный "бизнес" уроженец Черниговской области, 1975 года рождения.

Он привлек к незаконной деятельности трех знакомых жителей столицы. Злоумышленники сбывали кокаин на территории Киева во время личных встреч с клиентами.

Злоумышленников задержали во время сбыта очередной дозы кокаина. Во время санкционированных обысков полицейские изъяли наркотические средства, деньги, вероятно полученные от сбыта запрещенных веществ и "черновые" записи.

Всех фигурантов следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - резюмировали правоохранители.

Согласно санкции статьи подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи обратились в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Взят под стражу киевлянин, обвиняемый в торговле кокаином в клубах

Дополнение

В Киевской городской прокуратуре уточняют, что наркоторговцы сами доставляли товар ночью, во время комендантского часа. Для этого задержанные выдавали себя за военнослужащих.

Для беспрепятственного передвижения по городу ночью злоумышленники надевали военную форму и при проверке документов на блокпостах представлялись военными-резервистами одной из воинских частей, показывая фальшивую справку. Ездили подозреваемые на старых автомобилях, а на лобовом стекле дополнительно закрепляли черный спецномер - рассказали в прокуратуре.

Напомним

В марте в Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили помощи на почти 2 миллиона гривен.