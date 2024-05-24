Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
chernigovЧернигов
kievКиев
Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  63730 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  87960 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  103618 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  95821 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  89686 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  118796 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  117686 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123351 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  128910 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162049 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Новости по теме
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

  •  5349 просмотра
Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

  •  7076 просмотра
Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

  •  4742 просмотра
На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

  •  5737 просмотра
Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

  •  5645 просмотра
Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

  •  6300 просмотра
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

  •  14248 просмотра
На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

  •  9696 просмотра
Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

  •  10349 просмотра
Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

  •  11525 просмотра

Популярные

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

  •  103744 просмотра
В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали

В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали

  •  94237 просмотра
50 осужденных, которые захотели мобилизоваться, уже освободил суд

50 осужденных, которые захотели мобилизоваться, уже освободил суд

  •  36375 просмотра
В россии заявили о якобы сбитии ночью трех ATACMS над Крымом

В россии заявили о якобы сбитии ночью трех ATACMS над Крымом

  •  26955 просмотра
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

  •  113465 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

  •  118785 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

  •  117680 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  197291 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  236146 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  334343 просмотра

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

В Киеве разоблачили группу наркодилеров, которые продавали кокаин во время комендантского часа, выдавая себя за военнослужащих. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Киев •   •  5349 просмотра
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Роман Доник опроверг скандальные заявления народного депутата Марьяны Безуглой. Он назвал их такими, которые не соответствуют действительности, подрывают доверие к ВСУ и срывают мобилизацию.

Война •   •  7076 просмотра
Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

россия убрала эстонские буи, обозначающие судоходный канал в реке Нарва. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила недавние действия российских пограничников

Новости Мира •   •  4742 просмотра
Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

Трем жителям Полтавской области в возрасте от 45 до 59 лет, причастным к схеме похищения около 2 000 литров газового конденсата с объектов АО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины», грозит до восьми лет лишения свободы.

Общество •   •  5737 просмотра
На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Трибунал Международной торговой палаты запретил российскому газпрому передавать газовый спор с чешской энергетической компанией CEZ в российские суды, подтвердив, что такие споры должны решаться через арбитраж ICC.

Экономика •   •  5645 просмотра
Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Украинские аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур, в том числе 6,7 миллиона гектаров масличных и 5,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых, а в этом году ожидается урожай в 74 миллиона тонн.

Экономика •   •  6300 просмотра
Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.

Культура •   •  14248 просмотра
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

В январе-апреле 2024 года из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны было выделено более 554 млрд грн, или 58,6% от общей суммы расходов, которые были направлены, в частности, на денежное обеспечение военнослужащих и закупку техники.

Война •   •  9696 просмотра
На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Более 3 500 семей в Херсонской области получили 1,15 млрд грн компенсации по программе "е-Відновлення".

Общество •   •  10349 просмотра
Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

Российский ракетный удар разрушил один из крупнейших в Украине полиграфических комплексов в Харькове, в результате чего погибло 7 и ранен 21 человек, сгорели десятки тысяч книг, включая детскую литературу и учебники.

Война •   •  11525 просмотра
Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф