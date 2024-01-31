На Запорожье враг нанес 156 ударов: бил из авиации, артиллерии и РСЗО и совершил 47 дроновых атак
Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска совершили 156 обстрелов 24 населенных пунктов области, в том числе 47 ударов с беспилотников и 4 авиаудара, о жертвах не сообщается.
Ночью вражеские "шахеды" атаковали Николаевскую область: повреждены склады и магазин, есть раненый
Вражеские беспилотники атаковали склады и магазин в Николаевской области, ранив одного человека.
По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА
Российские войска 53 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб и 2 получили ранения, выпустив 221 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч
Украинские военные сообщили, что потери россии с момента вторжения достигли около 385 230 человек личного состава и более 6 000 танков.
В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 14 из 20 беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками над Украиной в ночь на 31 января.
Кабмин внес в Верховную Раду мобилизационный законопроект: детальный разбор
Правительство подало обновленный законопроект о мобилизации, который в частности внедряет изменения относительно призывного возраста, военной подготовки и призыва на срочную службу. Что именно предлагают законодатели выяснил и систематизировал корреспондент УНН Павел Башинский.
Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в начале февраля в Украине ожидается мокрый снег и небольшие морозы, 31 января без осадков, местами туман и гололедица.
В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35
США готовы продать Турции истребители F-35, как только она избавится от российских систем противовоздушной обороны С-400, которые стоят на ее вооружении.
Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море
Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.
Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники
В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.