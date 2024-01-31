На Запорожье враг нанес 156 ударов: бил из авиации, артиллерии и РСЗО и совершил 47 дроновых атак

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 156 ударам российских войск, в том числе 47 вражеских дроновым атакам и 4 авиаударам, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 156 ударов по 24 населенным пунктам - без пострадавших - написал Малашко в соцсетях.

По его словам, рашисты ударили 4 авиаснарядами по Орехову и Малой Токмачке, а также обстреляли из РСЗО Гуляйполе, Зализничное, Новоданиловку, Работино, Степногорск и Каменское. 47 вражеских БПЛА атаковали Новоандреевку, Новодаровку, Чаривное, Червоное, Гуляйпольское, Малиновку, Левадное, Полтавку и Павловку.

99 артударов, по данным Малашко, пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Белогорья, Щербаков, Полтавки, Луговского, Степного, Пятихаток, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов.

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