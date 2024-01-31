На Запорожье враг нанес 156 ударов: бил из авиации, артиллерии и РСЗО и совершил 47 дроновых атак

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  1895 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  50632 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  120865 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  136278 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
  •  127180 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
  •  128253 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129713 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127285 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148178 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160840 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

На Запорожье враг нанес 156 ударов: бил из авиации, артиллерии и РСЗО и совершил 47 дроновых атак

Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска совершили 156 обстрелов 24 населенных пунктов области, в том числе 47 ударов с беспилотников и 4 авиаудара, о жертвах не сообщается.

Война •   •  14236 просмотра
На Запорожье враг нанес 156 ударов: бил из авиации, артиллерии и РСЗО и совершил 47 дроновых атак

Ночью вражеские "шахеды" атаковали Николаевскую область: повреждены склады и магазин, есть раненый

Вражеские беспилотники атаковали склады и магазин в Николаевской области, ранив одного человека.

Война •   •  14185 просмотра
Ночью вражеские "шахеды" атаковали Николаевскую область: повреждены склады и магазин, есть раненый

По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА

Российские войска 53 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб и 2 получили ранения, выпустив 221 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.

Война •   •  14143 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч

Украинские военные сообщили, что потери россии с момента вторжения достигли около 385 230 человек личного состава и более 6 000 танков.

Война •   •  14919 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч

В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 14 из 20 беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками над Украиной в ночь на 31 января.

Война •   •  16120 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"

Кабмин внес в Верховную Раду мобилизационный законопроект: детальный разбор

Правительство подало обновленный законопроект о мобилизации, который в частности внедряет изменения относительно призывного возраста, военной подготовки и призыва на срочную службу. Что именно предлагают законодатели выяснил и систематизировал корреспондент УНН Павел Башинский.

Война •   •  20603 просмотра
Кабмин внес в Верховную Раду мобилизационный законопроект: детальный разбор

Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в начале февраля в Украине ожидается мокрый снег и небольшие морозы, 31 января без осадков, местами туман и гололедица.

Общество •   •  17904 просмотра
Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля

В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

США готовы продать Турции истребители F-35, как только она избавится от российских систем противовоздушной обороны С-400, которые стоят на ее вооружении.

Новости Мира •   •  15768 просмотра
В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  15904 просмотра
Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники

В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.

Новости Мира •   •  16397 просмотра
Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники