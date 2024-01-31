На Запоріжжі ворог завдав 156 ударів: бив з авіації, артилерії та РСЗВ і здійснив 47 дронових атак

Запорізька область за минулу добу зазнала 156 ударів російських військ, зокрема 47 ворожих дронових атак і 4 авіаудари, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Минулої доби окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах - без постраждалих - написав Малашко у соцмережах.

З його слів, рашисти вгатили 4 авіаснарядами по Оріхову та Малій Токмачці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Роботине, Степногірськ й Кам'янське. 47 ворожих БПЛА атакували Новоандріївку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Гуляйпільське, Малинівку, Левадне, Полтавку та Павлівку.

99 артударів, за даними Малашка, прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків.

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