На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 199 ударам российских войск, враг в том числе выпустил 6 авиаснарядов и осуществил 72 дроновых атаки, сообщили в понедельник в Запорожской ОВА, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли 199 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как отмечается, военнослужащие рф выпустили 6 авиаснарядов по Новодаровке и Работино, а также осуществили 4 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и 72 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Зализничном, Новоандреевке, Новодаровке, Новоданиловке, Полтавке, Малиновке, Левадному, Волшебному, Луговскому, Роботино, Новопавловке, Пятихатках и Лобковому.

117 артобстрелов, как указано, пришлись по территории Зализничного, Гуляйполя, Червоного, Щербаков, Малой Токмачки, Степного, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших, сообщили в ОВА.

Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф