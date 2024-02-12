На Запоріжжі армія рф здійснила 199 ударів, у тому числі 72 дронових атаки
Київ • УНН
За минулу добу російські війська здійснили 199 обстрілів 22 населених пунктів у Запорізькій області України, в тому числі 72 удари безпілотників та 117 артилерійських ударів.
Запорізька область за минулу добу зазнала 199 ударів російських військ, ворог у тому числі випустив 6 авіаснарядів та завдав 72 дронових атаки, повідомили у понеділок у Запорізькій ОВА, пише УНН.
Деталі
"Минулої доби окупанти завдали 199 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як зазначається, військовослужбовці рф вгатили 6 авіаснарядами по Новодарівці та Роботиному, а також здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й 72 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новодарівці, Новоданилівці, Полтавці, Малинівці, Левадному, Чарівному, Лугівському, Роботиному, Новопавлівці, П'ятихатках та Лобковому.
117 артобстрілів, як вказано, прийшлися по території Залізничного, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих, повідомили в ОВА.
Повітряні сили ЗС України знищили 14 безпілотників та 1 ракету під час нічної атаки рф12.02.24, 06:55 • 34683 перегляди