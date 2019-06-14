На мероприятие НАТО пригласили министра обороны Украины, кем бы он ни был

"Министр обороны Украины примет участие в мероприятии. В рамках мероприятий будет происходить заседание стран-контрибуторов, осуществляющих взносы в миссии в Афганистане "Решительная поддержка", - сообщили в пресс-службе.



Так, встречи Североатлантического совета на уровне министров обороны стран-членов Альянса состоятся в штаб-квартире НАТО в среду 26 и четверг 27 июня 2019 года. Заседания будут проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



Стоит заметить, что сейчас должность Министра обороны Украины занимает Степан Полторак.



В то же время, в день инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского, Полторак подал заявление на имя Главы государства о своей отставке.



30 мая по Верховной Рады поступил проект постановления об увольнении Полторак с должности министра обороны Украины, но во время заседания парламента 6 июня Рада провалила увольнение министра.



На следующий день представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский повторно направит в парламент представление на увольнение Полторака.



Поэтому будет ли оставаться Степан Полторак в должности 26-27 июня, пока неизвестно.