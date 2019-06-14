На мероприятие НАТО пригласили министра обороны Украины, кем бы он ни был

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 76188 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 167950 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 138336 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 201501 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 248075 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 211104 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 244726 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207892 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 485272 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241083 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.9м/с
87%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 29209 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 16955 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 21262 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 23519 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

14:24 • 19169 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 261573 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 238424 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 323883 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 485272 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 577289 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 29333 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 201501 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78351 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74989 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80550 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На мероприятие НАТО пригласили министра обороны Украины, кем бы он ни был

Киев • УНН

 • 18300 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр обороны Украины примет участие в заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в конце июня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

На мероприятие НАТО пригласили министра обороны Украины, кем бы он ни был

"Министр обороны Украины примет участие в мероприятии. В рамках мероприятий будет происходить заседание стран-контрибуторов, осуществляющих взносы в миссии в Афганистане "Решительная поддержка", - сообщили в пресс-службе.

Так, встречи Североатлантического совета на уровне министров обороны стран-членов Альянса состоятся в штаб-квартире НАТО в среду 26 и четверг 27 июня 2019 года. Заседания будут проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Стоит заметить, что сейчас должность Министра обороны Украины занимает Степан Полторак.

В то же время, в день инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского, Полторак подал заявление на имя Главы государства о своей отставке.

30 мая по Верховной Рады поступил проект постановления об увольнении Полторак с должности министра обороны Украины, но во время заседания парламента 6 июня Рада провалила увольнение министра.

На следующий день представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский повторно направит в парламент представление на увольнение Полторака.

Поэтому будет ли оставаться Степан Полторак в должности 26-27 июня, пока неизвестно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,063.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,633.95