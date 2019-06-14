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На захід НАТО запросили міністра оборони України, ким би він не був

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністр оборони України братиме участь у засіданні Північноатлантичної ради в штаб-квартирі НАТО наприкінці червня. Про це УНН повідомили у прес-службі місії України при Альянсі.

На захід НАТО запросили міністра оборони України, ким би він не був

"Міністр оборони України братиме участь у заході. В рамках заходів буде відбуватись засідання країн-контрибуторів, які здійснюють внески до місії в Афганістані "Рішуча підтримка", - повідомили у прес-службі.

Так, зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу відбудуться в штаб-квартирі НАТО в середу 26 та четвер 27 червня 2019 року. Засідання відбуватимуться під головуванням Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Варто зауважити, що наразі посаду Міністра оборони України обіймає Степан Полторак.

Водночас, у день інавгурації Президента України Володимира Зеленського, Полторак подав заяву на ім'я Глави держави про свою відставку. 

30 травня до Верховної Ради надійшов проект постанови про звільнення Полторака з посади міністра оборони України, але під час засідання парламенту 6 червня Рада провалила звільнення міністра. 

Наступного дня представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Президент України Володимир Зеленський повторно направить до парламенту подання на звільнення Полторака. 

Тож чи залишатиметься Степан Полторак на посаді 26-27 червня, наразі невідомо.

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