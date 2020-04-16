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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На единственном французском авианосце выявлено почти 700 заражений коронавирусом

На единственном французском авианосце выявлено почти 700 заражений коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14145 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. У почти 700 моряков единого авианосца французского военно-морского флота “Шарль де Голль” обнаружено заражение коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило министерство обороны Франции, передает УНН со ссылкой на DW.

Всего тесты были проведены у 1767 моряков, коронавирус обнаружен у 668 человек, причем результаты трети тестов еще не получены, так что это количество скорее всего увеличится. По данным министерства, 31 человек находится сейчас в больнице.

“Шарль де Голль” покинул свой порт приписки Тулон еще 21 января для поддержки военной операции французских войск против исламистов в Сирии и Ираке, затем направился в Атлантический океан и Балтийское море для участия в учениях. В воскресенье он на 2 недели раньше положенного срока вернулся в Тулон из-за вспышки заражения коронавирусом на борту.

Сейчас моряки авианосца изолированные на своей базе. Минобороны анонсировало расследование обстоятельств их заражения.

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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