Через спалах коронавірусу з авіаносця ВМС США евакуюють майже три тисячі моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Через спалах коронавірусу на борту майже 3000 моряків будуть евакуйовані з авіаносця ВМС США "Теодор Рузвельт", що перебуває на стоянці біля острова Гуам (територія Сполучених Штатів в Тихому океані). Про це на брифінгу в Пентагоні повідомив виконуючий обов'язки міністра ВМС США Томас Модлі, передає УНН з посиланням на DW.
За його словами, коронавірус діагностований майже у 100 з 5000 військовослужбовців, які перебувають на кораблі.
Повертати авіаносець в порт поки не планується.
Нагадаємо, на борту авіаносця “Теодор Рузвельт” понад 100 американських військових моряків захворіли на коронавірус, їх капітан просить ВМС США забезпечити ізоляцію всього екіпажу, щоб уникнути смертей.