Через спалах коронавірусу з авіаносця ВМС США евакуюють майже три тисячі моряків

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 85860 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 148135 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 94786 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 324889 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 165947 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140333 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193992 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123022 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107766 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104548 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 123698 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125080 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34894 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 142781 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66833 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 67081 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 85834 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 148101 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 143021 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 324850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17137 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19105 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26209 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35070 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125258 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Через спалах коронавірусу з авіаносця ВМС США евакуюють майже три тисячі моряків

Київ • УНН

 • 14322 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Через спалах коронавірусу на борту майже 3000 моряків будуть евакуйовані з авіаносця ВМС США "Теодор Рузвельт", що перебуває на стоянці біля острова Гуам (територія Сполучених Штатів в Тихому океані). Про це на брифінгу в Пентагоні повідомив виконуючий обов'язки міністра ВМС США Томас Модлі, передає УНН з посиланням на DW.

Через спалах коронавірусу з авіаносця ВМС США евакуюють майже три тисячі моряків

За його словами, коронавірус діагностований майже у 100 з 5000 військовослужбовців, які перебувають на кораблі.

Повертати авіаносець в порт поки не планується.

Нагадаємо, на борту авіаносця “Теодор Рузвельт” понад 100 американських військових моряків захворіли на коронавірус, їх капітан просить ВМС США забезпечити ізоляцію всього екіпажу, щоб уникнути смертей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46