На борту авіаносця США коронавірус виявили у понад 100 військових моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На борту авіаносця “Теодор Рузвельт” понад 100 американських військових моряків захворіли на коронавірус, їх капітан просить ВМС США забезпечити ізоляцію всього екіпажу, щоб уникнути смертей. Про це повідомляє УНН із посиланням на San Francisco Chronicle.
“Капітан ядерного авіаносця з понад 100 матросами, заражених коронавірусом, на борту просив у понеділок представників ВМС США забезпечити ізоляцію всього його екіпажу та уникнути можливої смерті в ситуації, яка за його словами, швидко погіршується”, — пише видання.
Зазначається, що, за словами капітана авіаносця Бретт Крозьє, екіпаж складається із понад 4000 людей.
“Ми не воюємо. Морякам не потрібно вмирати. Якщо ми не будемо діяти зараз, ми не зможемо належним чином подбати про наш самий надійний актив — наших моряків”, — написав капітан у рапорті.
Нагадаємо, станом на 5:50 1 квітня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі - 42 151 особу, всього у світі 858 785 інфікованих, одужали 178 119 людей.