На борту авианосца США коронавирус обнаружили у более чем 100 военных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На борту авианосца "Теодор Рузвельт" более 100 американских военных моряков заболели коронавирусом, их капитан просит ВМС США обеспечить изоляцию всего экипажа, чтобы избежать смертей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на San Francisco Chronicle.
"Капитан ядерного авианосца с более 100 матросами, зараженными коронавирусом, на борту просил в понедельник представителей ВМС США обеспечить изоляцию всего его экипажа и избежать возможной смерти в ситуации, по его словам, которая быстро ухудшается", - пишет издание.
Отмечается, что, по словам капитана авианосца Бретт Крозье, экипаж состоит из более 4000 человек.
"Мы не воюем. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках", - написал капитан в рапорте.
Напомним, на 5:50 1 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире - 42 151 человека, всего в мире 858 785 инфицированных, выздоровели 178 119 человек.