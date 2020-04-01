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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66355 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78363 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91652 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89415 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104738 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88610 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103056 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131007 просмотра

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На борту авианосца США коронавирус обнаружили у более чем 100 военных моряков

На борту авианосца США коронавирус обнаружили у более чем 100 военных моряков

Киев  •  УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На борту авианосца "Теодор Рузвельт" более 100 американских военных моряков заболели коронавирусом, их капитан просит ВМС США обеспечить изоляцию всего экипажа, чтобы избежать смертей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на San Francisco Chronicle.

"Капитан ядерного авианосца с более 100 матросами, зараженными коронавирусом, на борту просил в понедельник представителей ВМС США обеспечить изоляцию всего его экипажа и избежать возможной смерти в ситуации, по его словам, которая быстро ухудшается", - пишет издание.

Отмечается, что, по словам капитана авианосца Бретт Крозье, экипаж состоит из более 4000 человек.

"Мы не воюем. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках", - написал капитан в рапорте.

Напомним, на 5:50 1 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире - 42 151 человека, всего в мире 858 785 инфицированных, выздоровели 178 119 человек.

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