Из-за вспышки коронавируса с авианосца ВМС США эвакуируют почти три тысячи моряков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57075 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80148 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78829 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102277 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83876 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102386 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105763 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130846 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Из-за вспышки коронавируса с авианосца ВМС США эвакуируют почти три тысячи моряков

Из-за вспышки коронавируса с авианосца ВМС США эвакуируют почти три тысячи моряков

Киев  •  УНН

 • 14302 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Из-за вспышки коронавируса на борту почти 3000 моряков будут эвакуированы с авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", находящегося на стоянке у острова Гуам (территория Соединенных Штатов в Тихом океане). Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли, передает УНН со ссылкой на DW.

По его словам, коронавирус диагностирован почти у 100 из 5000 военнослужащих, находящихся на корабле.

Возвращать авианосец в порт пока не планируется.

Напомним, на борту авианосца "Теодор Рузвельт" более 100 американских военных моряков заболели коронавирусом, их капитан просит ВМС США обеспечить изоляцию всего экипажа, чтобы избежать смертей.

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