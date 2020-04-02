Из-за вспышки коронавируса с авианосца ВМС США эвакуируют почти три тысячи моряков

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Из-за вспышки коронавируса на борту почти 3000 моряков будут эвакуированы с авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", находящегося на стоянке у острова Гуам (территория Соединенных Штатов в Тихом океане). Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли, передает УНН со ссылкой на DW.