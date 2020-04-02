Из-за вспышки коронавируса с авианосца ВМС США эвакуируют почти три тысячи моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Из-за вспышки коронавируса на борту почти 3000 моряков будут эвакуированы с авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", находящегося на стоянке у острова Гуам (территория Соединенных Штатов в Тихом океане). Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли, передает УНН со ссылкой на DW.
По его словам, коронавирус диагностирован почти у 100 из 5000 военнослужащих, находящихся на корабле.
Возвращать авианосец в порт пока не планируется.
Напомним, на борту авианосца "Теодор Рузвельт" более 100 американских военных моряков заболели коронавирусом, их капитан просит ВМС США обеспечить изоляцию всего экипажа, чтобы избежать смертей.