На єдиному французькому авіаносці виявлено майже 700 заражень коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У майже 700 моряків єдиного авіаносця французького військово-морського флоту "Шарль де Голль" виявлено зараження коронавірусом. Про це в середу, 15 квітня, повідомило міністерство оборони Франції, передає УНН із посиланням на DW.
Всього тести були проведені у 1767 моряків, коронавірус виявлений у 668 осіб, причому результати третини тестів ще не отримані, так що ця кількість швидше за все збільшиться. За даними міністерства, 31 особа перебуває зараз у лікарні.
“Шарль де Голль” покинув свій порт приписки Тулон ще 21 січня для підтримки військової операції французьких військ проти ісламістів в Сирії та Іраку, потім попрямував в Атлантичний океан і Балтійське море для участі в навчаннях. У неділю він на 2 тижні раніше призначеного терміну повернувся в Тулон через спалах зараження коронавірусом на борту.
Наразі моряки авіаносця ізольовані на своїй базі. Міноборони анонсувало розслідування обставин їх зараження.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.