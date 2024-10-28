На востоке рф продавливает нас: Зеленский объяснил почему

российские оккупанты на востоке продавливают Силы обороны из-за того, что они забрасывают украинскую сторону своими трупами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

На востоке они продавливают нас именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими трупами. Но когда мы прошли на Курщину и превентивно ударили по их территории, потому что они хотели провести операцию и захватить наш север, мы увидели, что они продолжают бить там, где мы находимся на их территории. И они уже убивают своих гражданских - сказал Зеленский.

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Как сообщает DeepState, агрессор оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки.

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