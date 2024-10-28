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Профильный комитет рассматривает представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На востоке рф продавливает нас: Зеленский объяснил почему

На востоке рф продавливает нас: Зеленский объяснил почему

Киев  •  УНН

11:49 • 10723 просмотра

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Президент объяснил, что россияне продвигаются на востоке через «мясорубку» и использование живой силы. Оккупанты захватили Горняк и продвинулись в пяти населенных пунктах.

российские оккупанты на востоке продавливают Силы обороны из-за того, что они забрасывают украинскую сторону своими трупами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН

На востоке  они продавливают нас  именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими трупами. Но когда мы прошли на Курщину и превентивно ударили по их территории, потому что они хотели провести операцию и захватить наш север, мы увидели, что они продолжают бить там, где мы находимся на их территории. И они уже убивают своих гражданских

- сказал Зеленский. 

Дополнение 

Как сообщает  DeepState, агрессор оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки. 

144 боевых столкновения на фронте за сутки: где были самые горячие бои28 октября 2024, 06:26 • 12518 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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