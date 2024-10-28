На сході рф продавлює нас: Зеленський пояснив чому
Київ • УНН
Президент пояснив, що росіяни просуваються на сході через "м'ясорубку" та використання живої сили. Окупанти захопили Гірник та просунулися в п'яти населених пунктах.
російські окупанти на сході продавлюють Сили оборони через те, що вони закидують українську сторону своїми трупами. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.
На сході вони продавлюють нас саме через це, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами. Але коли ми пройшли на курщину і превентивно вдарили по їх території, тому що вони хотіли провести операцію та захопити нашу північ, ми побачили, що вони продовжують бити там, де ми знаходимося на їх території. І вони вже вбивають своїх цивільних
Доповнення
Як повідомляє DeepState, агресор окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки.
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