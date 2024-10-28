На сході рф продавлює нас: Зеленський пояснив чому

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7920 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 21052 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41658 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78135 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64390 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77590 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93086 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87225 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175841 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101018 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
47%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 24021 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11160 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11829 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13356 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21024 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 21044 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175840 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332339 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265805 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376417 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41654 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17401 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22570 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28339 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49183 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

На сході рф продавлює нас: Зеленський пояснив чому

Київ • УНН

 • 20521 перегляди

Президент пояснив, що росіяни просуваються на сході через "м'ясорубку" та використання живої сили. Окупанти захопили Гірник та просунулися в п'яти населених пунктах.

На сході рф продавлює нас: Зеленський пояснив чому

російські окупанти на сході продавлюють Сили оборони через те, що вони закидують українську сторону своїми трупами. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН

На сході  вони продавлюють нас  саме через це, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами. Але коли ми пройшли на курщину і превентивно вдарили по їх території, тому що вони хотіли провести операцію та захопити нашу північ, ми побачили, що вони продовжують бити там, де ми знаходимося на їх території. І вони вже вбивають своїх цивільних

- сказав Зеленський. 

Доповнення 

Як повідомляє  DeepState, агресор окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки. 

144 бойових зіткнень на фронті за добу: де були найгарячіші бої28.10.24, 08:26 • 15271 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00