На восстановлении Трипольской ТЭС организовали схему хищения более 50 млн грн, шесть человек получили подозрение - Генпрокурор

Правоохранители разоблачили хищение более 50 млн грн на восстановлении Трипольской ТЭС, шести лицам сообщено о подозрении, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Разоблачена схема завладения более 50 млн грн во время ремонта Трипольской ТЭС. Пока страна восстанавливает энергосистему после российских обстрелов, группа предпринимателей решила заработать на этом

По данным Генпрокурора, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры "разоблачены должностные лица ряда частных предприятий, которые организовали схему завладения средствами госпредприятия во время ремонта Трипольской ТЭС".

"Суть схемы проста: свои фирмы – свои люди – "нужный" результат тендера. Подозреваемые привлекли родственников и близких лиц, создав сеть подконтрольных компаний. На публичные закупки они подавали согласованные между собой предложения с заранее завышенными ценами", - указал Кравченко.

По его словам, "конкуренция существовала только на бумаге".

"Как результат – договоры заключались по заведомо завышенной стоимости. Цены на некоторые товары и услуги "накручивали" в несколько раз", - отметил Генпрокурор.

"Дальше − еще проще. Разницу между реальной ценой и той, что в документах, получали наличными. Для "отмывания" средств участники заключали фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора, которые занимались обналичиванием", - сообщил Кравченко.

По его словам, "досудебным расследованием задокументирована системная доставка наличных так называемыми "курьерами" в офисы участников схемы".

"Предварительно установлено, что через схему обналичено по меньшей мере 50 млн грн", - указал Генпрокурор.

Шести лицам в соответствии с их "ролями" в преступной схеме сообщено о подозрении по фактам завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем