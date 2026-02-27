На відновленні Трипільської ТЕС організували схему розкрадання понад 50 млн грн, шість людей отримали підозру - Генпрокурор

Правоохоронці викрили розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС, шістьом особам повідомлено про підозру, повідомив у п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Викрито схему заволодіння понад 50 млн грн під час ремонту Трипільської ТЕС. Доки країна відновлює енергосистему після російських обстрілів, група підприємців вирішила заробити на цьому

За даними Генпрокурора, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури "викрито службових осіб низки приватних підприємств, які організували схему заволодіння коштами держпідприємства під час ремонту Трипільської ТЕС".

"Суть схеми проста: свої фірми – свої люди – "потрібний" результат тендеру. Підозрювані залучили родичів та близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній. На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами", - вказав Кравченко.

З його слів, "конкуренція існувала лише на папері".

"Як результат – договори укладалися за завідомо завищеною вартістю. Ціни на деякі товари та послуги "накручували" у кілька разів", - зазначив Генпрокурор.

"Далі − ще простіше. Різницю між реальною ціною і тією, що в документах, отримували готівкою. Для "відмивання" коштів учасники укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням", - повідомив Кравченко.

За його словами, "досудовим розслідуванням задокументовано системну доставку готівки так званими "кур’єрами" до офісів учасників схеми".

"Попередньо встановлено, що через оборудку обготівковано щонайменше 50 млн грн", - вказав Генпрокурор.

Шістьом особам відповідно до їх "ролей" у злочинній схемі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом