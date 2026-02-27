$43.210.03
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 29320 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 28016 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 29103 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 26340 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 41292 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21380 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 102350 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46542 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53789 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
На відновленні Трипільської ТЕС організували схему розкрадання понад 50 млн грн, шість людей отримали підозру - Генпрокурор

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Правоохоронці викрили схему розкрадання понад 50 млн грн під час ремонту Трипільської ТЕС. Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні майном та легалізації доходів.

На відновленні Трипільської ТЕС організували схему розкрадання понад 50 млн грн, шість людей отримали підозру - Генпрокурор

Правоохоронці викрили розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС, шістьом особам повідомлено про підозру, повідомив у п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Викрито схему заволодіння понад 50 млн грн під час ремонту Трипільської ТЕС. Доки країна відновлює енергосистему після російських обстрілів, група підприємців вирішила заробити на цьому

- написав Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури "викрито службових осіб низки приватних підприємств, які організували схему заволодіння коштами держпідприємства під час ремонту Трипільської ТЕС".

"Суть схеми проста: свої фірми – свої люди – "потрібний" результат тендеру. Підозрювані залучили родичів та близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній. На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами", - вказав Кравченко.

З його слів, "конкуренція існувала лише на папері".

"Як результат – договори укладалися за завідомо завищеною вартістю. Ціни на деякі товари та послуги "накручували" у кілька разів", - зазначив Генпрокурор.

"Далі − ще простіше. Різницю між реальною ціною і тією, що в документах, отримували готівкою. Для "відмивання" коштів учасники укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням", - повідомив Кравченко.

За його словами, "досудовим розслідуванням задокументовано системну доставку готівки так званими "кур’єрами" до офісів учасників схеми".

"Попередньо встановлено, що через оборудку обготівковано щонайменше 50 млн грн", - вказав Генпрокурор.

Шістьом особам відповідно до їх "ролей" у злочинній схемі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

- повідомив Кравченко.

Двоє фігурантів, з його слів, наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн грн кожному. Місцезнаходження ще однієї особи встановлюється.

"Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб. Працюємо далі", - вказав Кравченко.

Галущенку обрали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 200 млн грн17.02.26, 19:37 • 3715 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаКримінал
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна