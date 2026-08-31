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The Economist

На Волыни мужчина получил пожизненный срок за двойное убийство на глазах у детей

Киев • УНН

 • 970 просмотра

36-летний житель Волыни нанес бывшей жене и ее матери 20 и 24 ножевых ранения. Дети стали свидетелями двойного убийства.

На Волыни мужчина получил пожизненный срок за двойное убийство на глазах у детей

На Волыни 36-летний мужчина приговорён к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство двух людей с особой жестокостью. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

На Волыни 36-летний мужчина приговорён к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство двух лиц с особой жестокостью (п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Суд полностью поддержал позицию прокуроров, настаивавших на самом строгом наказании.

Доказано, что 15 июня 2025 года житель села Полесское Ковельского района во дворе дома во время конфликта напал на бывшую жену и её мать.

На глазах у двух малолетних детей — 4-летнего сына и 7-летнего пасынка — он нанёс женщинам многочисленные ножевые ранения.

Бывшей жене мужчина нанёс 20 ударов ножом, её матери — 24. От полученных ранений обе женщины скончались на месте.

Злоумышленника задержали сразу после совершённого. С тех пор он находился под стражей.

Группу прокуроров в уголовном производстве возглавлял руководитель Волынской областной прокуратуры Максим Роговенко.

Следственные действия с участием детей проводились с соблюдением всех требований законодательства относительно правосудия, дружественного к ребёнку, чтобы не допустить их повторной травматизации

- сообщили в Генпрокуратуре.

"Химпром" создал в Украине сеть колл-центров для наркобизнеса, семь участников задержаны - прокуратура31.08.26, 10:18 • 2534 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Волынская область