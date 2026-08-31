На Волині чоловік отримав довічне за подвійне вбивство на очах у дітей

На Волині 36-річного чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство двох людей з особливою жорстокістю. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

На Волині 36-річного чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство двох осіб з особливою жорстокістю (п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України)

Суд повністю підтримав позицію прокурорів, які наполягали на найсуворішому покаранні.

Доведено, що 15 червня 2025 року житель села Поліське Ковельського району на подвір’ї будинку під час конфлікту напав на колишню дружину та її матір.

На очах у двох малолітніх дітей - 4-річного сина та 7-річного пасинка - він завдав жінкам численних ножових поранень.

Колишній дружині чоловік завдав 20 ударів ножем, її матері - 24. Від отриманих поранень обидві жінки померли на місці.

Зловмисника затримали одразу після скоєного. Відтоді він перебував під вартою.

Групу прокурорів у кримінальному провадженні очолював керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко.

Слідчі дії за участю дітей проводилися з дотриманням усіх вимог законодавства щодо правосуддя, дружнього до дитини, аби не допустити їх повторного травмування