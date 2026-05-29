На украинских АЭС провели противоаварийные учения - как это было

На Южноукраинской, Ривненской и Хмельницкой атомных электростанциях прошли общестанционные противоаварийные тренировки, во время которых персонал отрабатывал действия в случае радиационных аварий и угроз, связанных с ракетными обстрелами. Об этом сообщает "Энергоатом", передает УНН.

Детали

Отмечается, что к учениям привлекли 2926 работников украинских АЭС, специалистов филиала "ОП "Аварийно-технический центр" АО "НАЭК "Энергоатом", а также представителей ГСЧС, Национальной полиции, медицинских учреждений городов-спутников и служб гражданской защиты.

Во время тренировок участники отрабатывали алгоритмы реагирования на условные аварийные ситуации, вызванные ракетными ударами по объектам атомной энергетики со стороны рф.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что проведение таких мероприятий является важной составляющей поддержания высокого уровня аварийной готовности украинских атомных электростанций в условиях войны.

Подобные мероприятия способствуют совершенствованию координации между подразделениями, повышению профессионального уровня персонала и обеспечению безопасной и надежной работы объектов критической инфраструктуры Украины - отметили в компании.

Из-за вражеских обстрелов и непогоды без света остались жители семи областей Украины - Минэнерго