На украинских АЭС провели противоаварийные учения - как это было

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Почти 3000 работников АЭС отработали действия на случай радиационных аварий. К учениям привлекли специалистов Энергоатома, ГСЧС и медицинских служб.

На Южноукраинской, Ривненской и Хмельницкой атомных электростанциях прошли общестанционные противоаварийные тренировки, во время которых персонал отрабатывал действия в случае радиационных аварий и угроз, связанных с ракетными обстрелами. Об этом сообщает "Энергоатом", передает УНН.

Детали

Отмечается, что к учениям привлекли 2926 работников украинских АЭС, специалистов филиала "ОП "Аварийно-технический центр" АО "НАЭК "Энергоатом", а также представителей ГСЧС, Национальной полиции, медицинских учреждений городов-спутников и служб гражданской защиты.

Во время тренировок участники отрабатывали алгоритмы реагирования на условные аварийные ситуации, вызванные ракетными ударами по объектам атомной энергетики со стороны рф.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что проведение таких мероприятий является важной составляющей поддержания высокого уровня аварийной готовности украинских атомных электростанций в условиях войны.

Подобные мероприятия способствуют совершенствованию координации между подразделениями, повышению профессионального уровня персонала и обеспечению безопасной и надежной работы объектов критической инфраструктуры Украины

- отметили в компании.

