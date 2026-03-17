В Тернопольской области обвал грунта унес жизнь человека, трое спасателей пострадали
Киев • УНН
В селе Байковцы мужчину засыпало в траншее глубиной четыре метра. Во время спасательной операции произошел повторный оползень на работников ГСЧС.
В Тернопольской области мужчина погиб из-за обвала грунта, троих спасателей засыпало землей во время повторного обвала, их спасли и передали медикам, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
В Тернопольской области в селе Байковцы во время обвала грунта погиб мужчина. Он проводил земляные работы в траншее глубиной около 4 метров, когда произошел обвал грунта и его полностью засыпало землей.
Во время спасательных работ, как отмечается, "произошел повторный обвал, в результате чего троих спасателей также засыпало". "Их извлекли из-под завала и передали работникам "скорой"", - указали в ГСЧС.
"К сожалению, мужчину спасти не удалось", - отмечается в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.
