В Киеве произошел обвал во время ремонта опорной стены для удержания грунта: погиб мужчина, еще один пострадал
Киев • УНН
Обвал во время ремонта подпорной стены в Печерском районе Киева привел к гибели одного человека и ранению еще одного, сейчас идет разбор завалов.
Из-за обвала во время ремонтных работ опорной стены для удержания грунта в Киеве погиб человек, еще один травмирован, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.
В Печерском районе Киева, во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один человек погиб и еще один травмирован. Последний госпитализирован в Александровскую клиническую больницу
По его словам, сейчас проводятся работы по разбору завала.
Напомним
В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.
В Киеве произошел обвал во время ремонта опорной стены для удержания грунта: погиб мужчина, еще один пострадал
Обвал во время ремонта подпорной стены в Печерском районе Киева привел к гибели одного человека и ранению еще одного, сейчас идет разбор завалов.
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