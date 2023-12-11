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В Киеве произошел обвал во время ремонта опорной стены для удержания грунта: погиб мужчина, еще один пострадал

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 12:57  •  11886 просмотра

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Обвал во время ремонта подпорной стены в Печерском районе Киева привел к гибели одного человека и ранению еще одного, сейчас идет разбор завалов.

Из-за обвала во время ремонтных работ опорной стены для удержания грунта в Киеве погиб человек, еще один травмирован, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.

В Печерском районе Киева, во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один человек погиб и еще один травмирован. Последний госпитализирован в Александровскую клиническую больницу

- сказал начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, сейчас проводятся работы по разбору завала.

Напомним

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Киев
У Києві стався обвал під час ремонту опорної стіни для утримання ґрунту: загинув чоловік, ще один постраждав
A collapse occurs in Kyiv during the repair of a retaining wall to hold soil: one man is killed and another injured
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В Киеве произошел обвал во время ремонта опорной стены для удержания грунта: погиб мужчина, еще один пострадал

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