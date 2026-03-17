На Тернопільщині обвал ґрунту забрав життя людини, троє рятувальників постраждали
Київ • УНН
У селі Байківці чоловіка засипало у траншеї глибиною чотири метри. Під час рятувальної операції стався повторний зсув ґрунту на працівників ДСНС.
У Тернопільській області чоловік загинув через обвал ґрунту, трьох рятувальників засипало землею під час повторного обвалу, їх врятували і передали медикам, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.
На Тернопільщині у селі Байківці під час обвалу ґрунту загинув чоловік. Він проводив земляні роботи у траншеї глибиною близько 4 метрів, коли стався обвал ґрунту і його повністю засипало землею
Під час рятувальних робіт, як зазначається, "стався повторний обвал, внаслідок чого трьох рятувальників також засипало". "Їх визволили з-під завалу та передали працівникам "швидкої"", - вказали у ДСНС.
"На жаль, чоловіка врятувати не вдалося", - зазначається у повідомленні.
Обставини події з’ясовуються.
