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Никакой работы во время тревоги: для заведений Тернопольской области ввели новое правило

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Все учреждения и организации Тернопольской области должны останавливать работу во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Telegram, информирует УНН.

Детали 

По данным главы области, соответствующее решение принял Совет обороны области сегодня, 6 июля.

"В частности, речь идет о том, что в случае воздушной угрозы все учреждения и организации, которые находятся на территории области, должны прекратить работу и принять все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.

Дополнение 

27 июня вечером рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. 

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.

За несколько дней до ракетного удара администрация "Амстора" в Кременчуге заявила, что ТЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги.

В ГСЧС сообщили, что во время воздушной тревоги все торговые центры должны обеспечить эвакуацию людей.

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