Жодної роботи під час тривоги: для закладів Тернопільщини ввели нове правило
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Усі заклади та організації Тернопільської області мають зупиняти роботу під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram, інформує УНН.
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За даними очільника області, відповідне рішення ухвалила Рада оборони області сьогодні, 6 липня.
"Зокрема, йдеться про те, що у випадку повітряної загрози усі заклади, установи та організації, які знаходяться на території області, повинні припинити роботу та вжити всі необхідні заходи безпеки", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.
За кілька днів до ракетного удару адміністрація "Амстору" у Кременчуці заявила, що ТЦ не зачинятиметься під час повітряної тривоги.
У ДСНС повідомили, що під час повітряної тривоги всі торговельні центри мають забезпечити евакуацію людей.