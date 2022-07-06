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Жодної роботи під час тривоги: для закладів Тернопільщини ввели нове правило

Жодної роботи під час тривоги: для закладів Тернопільщини ввели нове правило

Київ • УНН

 • 226732 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Усі заклади та організації Тернопільської області мають зупиняти роботу під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За даними очільника області, відповідне рішення ухвалила Рада оборони області сьогодні, 6 липня.

"Зокрема, йдеться про те, що у випадку повітряної загрози усі заклади, установи та організації, які знаходяться на території області, повинні припинити роботу та вжити всі необхідні заходи безпеки", - ідеться в повідомленні.

Доповнення 

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

За кілька днів до ракетного удару адміністрація "Амстору" у Кременчуці заявила, що ТЦ не зачинятиметься під час повітряної тривоги.

У ДСНС повідомили, що під час повітряної тривоги всі торговельні центри мають забезпечити евакуацію людей. 

Українські Національні Новини

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