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Ракетний удар по Кременчуку: адміністрація не планувала зачиняти ТЦ під час повітряних тривог – мер

Ракетний удар по Кременчуку: адміністрація не планувала зачиняти ТЦ під час повітряних тривог – мер

Київ • УНН

 • 100062 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. За кілька днів до ракетного удару адміністрація "Амстору" у Кременчуці заявила, що ТЦ не зачинятиметься під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, інформує УНН.

Цитата

"Як вже стало відомо слідству, адміністрація "Амстору" повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітряної тривоги", – повідомив Малецький.

Додамо

Зруйнований ТЦ у Кременчуці відвідала генеральный прокурор України Ірина Венедіктова.

"Відпрацювали посилення відповідальності власників ТРЦ, магазинів та інших місць массового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітрянної тривоги. В Україні війна, нехтувати повітряною тривогою – це злочин, що в черговий раз показала трагедія у "Амсторі". Тому звертаюся до закладів усіх форм власності: під час повітряних тривог має проводитися евакуація відвідувачів та персоналу до укриттів", – зазначив мер.

Нагадаємо

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області –  щонайменше 18 загиблих, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

У Кременчуці оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ.

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