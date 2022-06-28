Ракетний удар по Кременчуку: адміністрація не планувала зачиняти ТЦ під час повітряних тривог – мер

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"Як вже стало відомо слідству, адміністрація "Амстору" повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітряної тривоги", – повідомив Малецький.

Додамо

Зруйнований ТЦ у Кременчуці відвідала генеральный прокурор України Ірина Венедіктова.

"Відпрацювали посилення відповідальності власників ТРЦ, магазинів та інших місць массового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітрянної тривоги. В Україні війна, нехтувати повітряною тривогою – це злочин, що в черговий раз показала трагедія у "Амсторі". Тому звертаюся до закладів усіх форм власності: під час повітряних тривог має проводитися евакуація відвідувачів та персоналу до укриттів", – зазначив мер.

Нагадаємо

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області – щонайменше 18 загиблих, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

У Кременчуці оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ.