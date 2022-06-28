Ракетный удар по Кременчугу: администрация не планировала закрывать ТЦ во время воздушных тревог – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. За несколько дней до ракетного удара администрация "Амстора" в Кременчуге заявила, что ТЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, информирует УНН.
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"Как уже стало известно следствию, администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги", – сообщил Малецкий.
Добавим
Разрушенный ТЦ в Кременчуге посетила генеральный прокурор Украины Ирина Венидиктова.
"Отработали усиление ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги. В Украине война, пренебрегать воздушной тревогой – это преступление, которое в очередной раз показала трагедия в "Амсторе". Поэтому обращаюсь в учреждения всех форм собственности: во время воздушных тревог должна проводиться эвакуация посетителей и персонала в укрытия", – отметил мэр.
Напомним
27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области – по меньшей мере 18 погибших, 36 человек считаются пропавшими без вести.
В Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ.