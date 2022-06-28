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Кременчук оголосив триденну жалобу за загиблими через ракетний удар по ТЦ

Кременчук оголосив триденну жалобу за загиблими через ракетний удар по ТЦ

Київ • УНН

 • 67529 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. У Кременчуці на Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор". Про це у своєму Facebook повідомив мер міста Віталій Малецький, передає УНН.

Цитата

"28, 29 та 30 червня у місті оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор", - написав Малецький.

Деталі

Він зазначив, що попри День Конституції, у Кременчуці державні прапори будуть приспущені.

"У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів", - написав Малецький.

Доповнення

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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