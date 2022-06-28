Кременчук оголосив триденну жалобу за загиблими через ракетний удар по ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У Кременчуці на Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор". Про це у своєму Facebook повідомив мер міста Віталій Малецький, передає УНН.
Цитата
"28, 29 та 30 червня у місті оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор", - написав Малецький.
Деталі
Він зазначив, що попри День Конституції, у Кременчуці державні прапори будуть приспущені.
"У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів", - написав Малецький.
Доповнення
Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.