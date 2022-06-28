Кременчуг объявил трехдневный траур по погибшим из-за ракетного удара по ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Кременчуге в Полтавской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор". Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий, передает УНН.
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"28, 29 и 30 июня в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор", - написал Малецкий.
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Он отметил, что, несмотря на День Конституции, в Кременчуге государственные флаги будут приспущены.
"В эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий", – написал Малецкий.
Дополнение
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.