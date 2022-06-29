Удар по Кременчуку: жертв в ТЦ могло бути менше, якби всі чітко виконали необхідні дії під час "тривоги" - ДСНС

Цитата

«На момент удару торговельний центр працював, там знаходилися звичайні люди. Жертв могло би бути набагато менше, якщо би всі чітко виконали свої дії під час сигналу «тривога». Це дуже важливо. Ми маємо чітко усвідомлювати загрозу з боку рф. Під час повітряної тривоги всі торговельні центри мають сповістити людей та забезпечити їх евакуацію. Зокрема, мають і вказати, де знаходиться найближче укриття. І максимально сприяти тому, щоб люди покинули приміщення», – повідомив Хорунжий.

Також він додав, що роботи з розбирання завалів рухаються досить швидко, залучено більше 300 рятувальників та 47 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетного удару по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, із аеродрому Курської області.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні показав відео російського удару по ТЦ у Кременчуці.

Відомо про понад 20 загиблих.