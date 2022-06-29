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Удар по Кременчугу: жертв в ТЦ могло быть меньше, если все четко выполнили необходимые действия во время "тревоги" - ГСЧС

Киев • УНН

 • 60257 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Количество жертв в Кременчуге могло бы быть значительно меньше, если бы украинцы не пренебрегали воздушной тревогой, а торговые центры обеспечивали эвакуацию посетителей. Об этом на брифинге сообщил персофицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает УНН.

Цитата

«К моменту удара торговый центр работал, там находились обычные люди. Жертв могло быть гораздо меньше, если бы все четко выполнили свои действия во время сигнала «тревога». Это очень важно. Мы должны четко осознавать угрозу со стороны россии. Во время воздушной тревоги все торговые центры должны сообщить людям и обеспечить их эвакуацию. В частности, должны и указать, где находится ближайшее укрытие. И максимально способствовать тому, чтобы люди покинули помещение», – сообщил Хорунжий.

Также он добавил, что работы по разборке завалов движутся достаточно быстро, привлечены более 300 спасателей и 47 единиц техники ГСЧС.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении показал видео российского удара по ТЦ в Кременчуге.

Известно о более 20 погибших.

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