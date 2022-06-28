Ворожий удар по ТЦ в Кременчуці: з'явилося відео з моментом попадання російської ракети

Цитата

“Хочу завершити це звернення одним з таких доказів — щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому обʼєкту — цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті в звичайному торговельному центрі. Ось як це було в Кременчуці”, — сказав президент та показав відео російського злочину.

Він додав, що за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, росія буде відповідати, на полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов’язково — в Трибуналі.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 із аеродрому Курської області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За даними Офісу Президента, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей.