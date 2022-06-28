Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: погибли более 20 человек – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате ракетного удара российских оккупантов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге Полтавской области погибли более 20 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Кременчуг. Более 20 погибших и 59 раненых, 25 госпитализированы. Более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших", – сообщил Тимошенко.
Напомним
Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг – ударили ракетами Х-22, которые выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Поисково-спасательные работы продолжаются.