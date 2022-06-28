Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: загинуло понад 20 осіб – ОП

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"Кременчук. Понад 20 загиблих та 59 поранених, 25 госпіталізовано. Понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук – вдарили ракетами Х-22, які випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з аеродрому у Курській області.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пошуково-рятувальні роботи тривають.