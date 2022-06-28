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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 19923 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: загинуло понад 20 осіб – ОП

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: загинуло понад 20 осіб – ОП

Київ • УНН

 • 148328 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці Полтавської області загинуло понад 20 осіб. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Кременчук. Понад 20 загиблих та 59 поранених, 25 госпіталізовано. Понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук – вдарили ракетами Х-22, які випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з аеродрому у Курській області. 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Українські Національні Новини

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