Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: загинуло понад 20 осіб – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці Полтавської області загинуло понад 20 осіб. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Кременчук. Понад 20 загиблих та 59 поранених, 25 госпіталізовано. Понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих", - повідомив Тимошенко.
Нагадаємо
Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук – вдарили ракетами Х-22, які випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з аеродрому у Курській області.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Пошуково-рятувальні роботи тривають.