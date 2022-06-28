Вражеский удар по ТЦ в Кременчуге: появилось видео с моментом попадания российской ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении показал видео российского удара по ТЦ в Кременчуге, передает УНН.
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“Хочу завершить это обращение одним из таких доказательств — чтобы никто не смел обманывать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту — целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе в обычном торговом центре. Вот как это было в Кременчуге”, — сказал президент и показал видео российского преступления.
Он добавил, что за этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, россия будет отвечать, на поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно — в Трибунале.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
По данным Офиса Президента, в результате удара погибло по меньшей мере 20 человек.