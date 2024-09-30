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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине сбито 8 «шахедов», 71 взрыв от ударов рф за ночь

На Сумщине сбито 8 «шахедов», 71 взрыв от ударов рф за ночь

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 05:46  •  6390 просмотра

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Ночью над Сумщиной сбито 8 вражеских «Шахедов». Россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области, зафиксирован 71 взрыв в 8 громадах.

Ночью над Сумской областью сбито 8 вражеских «Шахедов». Российские войска совершили 20 обстрелов региона за ночь, зафиксирован 71 взрыв в 8 общинах, сообщили в Сумской ОГА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Сегодня ночью, 30 сентября в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 8 вражеских «Шахедов», - сообщили в ОВА.

Как отмечается, ночью и утром россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 71 взрыв. Обстрелам, по данным ОВА, подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Ямпольская, Середино-Будская громады:

- Краснопольская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва), обстрелы из минометов (20 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

- Белопольская громада: враг бил из минометов (25 взрывов) FPV-дрона (1 взрыв).

- Ямпольская громада: был обстрел с использованием БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв).

- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).

- Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).

- Новослободская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

- Шалыгинская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва).

- Эсманьская община: нанесена атака КАБ (6 взрывов).

Над Украиной сбили 67 "шахедов" и ракету Х-59 во время ночной атаки рф30 сентября 2024, 05:42 • 7285 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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