На Сумщині збито 8 "шахедів", 71 вибух від ударів рф за ніч
Київ • УНН
Вночі над Сумщиною збито 8 ворожих "Шахедів". Росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, зафіксовано 71 вибух у 8 громадах.
Уночі над Сумською областю збито 8 ворожих "Шахедів". Російські війська здійснили 20 обстрілів регіону за ніч, зафіксовано 71 вибух у 8 громадах, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, 30 вересня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих "Шахедів", - повідомили в ОВА.
Як зазначається, уночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 71 вибух. Обстрілів, за даними ОВА, зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Ямпільська, Середино-Будська громади:
• Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристоїв ( 3 вибухи), обстріли з мінометів (20 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
• Білопільська громада: ворог бив з мінометів (25 вибухів) FPV-дрона (1 вибух).
• Ямпільська громада: був обстріл з використанням БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух).
• Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).
• Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV-дрону (1 вибух).
• Новослобідська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
• Шалигинська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи).
• Есманьська громада: завдано атаку КАБ (6 вибухів).
Над Україною збили 67 "шахедів" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф30.09.24, 08:42 • 17972 перегляди