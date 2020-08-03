На столичной Оболони огородили улицу из-за подозрительного розового чемодана

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 57294 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103494 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136206 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111538 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132832 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102352 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102628 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104631 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102112 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На столичной Оболони огородили улицу из-за подозрительного розового чемодана

На столичной Оболони огородили улицу из-за подозрительного розового чемодана

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 • 9863 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве на Оболони обнаружили "подозрительный чемодан". Сейчас правоохранители ждут взрывотехников. Об этом журналисту УНН сообщили в Оболонском управлении полиции ГУНП в Киеве.

"По улице Маршала Тимошенко ограждена территория. Там обнаружили подозрительный чемодан розового цвета. Сейчас ждем взрывотехников", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. В Киеве была введена спецоперация, которой руководила СБУ. В конце концов мужчину захватили живым. По факту теракта открыто уголовное производство.

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