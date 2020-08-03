На столичной Оболони огородили улицу из-за подозрительного розового чемодана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве на Оболони обнаружили "подозрительный чемодан". Сейчас правоохранители ждут взрывотехников. Об этом журналисту УНН сообщили в Оболонском управлении полиции ГУНП в Киеве.
"По улице Маршала Тимошенко ограждена территория. Там обнаружили подозрительный чемодан розового цвета. Сейчас ждем взрывотехников", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, ранее сегодня в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. В Киеве была введена спецоперация, которой руководила СБУ. В конце концов мужчину захватили живым. По факту теракта открыто уголовное производство.