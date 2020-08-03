На столичній Оболоні огородили вулицю через підозрілу рожеву валізу

"По вулиці Маршала Тимошенка огороджено територію. Там виявили підозрілу валізу рожевого кольору. Наразі чекаємо вибухотехніків", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим. За фактом теракту відкрито кримінальне провадження.