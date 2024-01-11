На следующей неделе на Давосе США хотят услышать от Зеленского четкий план ведения войны - Bloomberg

США хотят видеть более четкий план Украины по ведению войны против рф. Эту тему будут обсуждать с президентом Владимиром Зеленским в Давосе на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Источники издания сообщают, что с Зеленским эту тему будет обсуждать советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

На следующей неделе Зеленский лично посетит Всемирный экономический форум в Давосе

Отмечается, что официальные лица в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и командующим его армии Валерием Залужным замедляют усилия по выработке новой стратегии.

Сейчас украинские военные разрабатывают планы на 2024 год, и рассматривают полный спектр вариантов. США хотят определить, как лучше всего направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году.

Поскольку решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, союзники Киева говорят, что разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего прорыва через российские линии имеет решающее значение.

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