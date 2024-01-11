Наступного тижня на Давосі США хочуть почути від Зеленського чіткий план ведення війни - Bloomberg
Київ • УНН
У швейцарському Давосі наступного тижня радник президента США Джейк Салліван та Володимир Зеленський мають обговорити військову стратегію на найближчий рік.
США хочуть бачити більш чіткий план України щодо ведення війни проти рф. Цю тему будуть обговорювати з президентом Володимиром Зеленським у Давосі наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Джерела видання повідомляють, що із Зеленським цю тему обговорюватиме радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
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Зазначається, що офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і командувачем його армії Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.
Наразі українські військові розробляють плани на 2024 рік, і розглядають повний спектр варіантів. США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році.
Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через російські лінії має вирішальне значення.
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