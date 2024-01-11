Наступного тижня на Давосі США хочуть почути від Зеленського чіткий план ведення війни - Bloomberg

США хочуть бачити більш чіткий план України щодо ведення війни проти рф. Цю тему будуть обговорювати з президентом Володимиром Зеленським у Давосі наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Джерела видання повідомляють, що із Зеленським цю тему обговорюватиме радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

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Зазначається, що офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і командувачем його армії Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.

Наразі українські військові розробляють плани на 2024 рік, і розглядають повний спектр варіантів. США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році.

Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через російські лінії має вирішальне значення.

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