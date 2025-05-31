На следующей неделе готовим договоренности со странами Балтии и Северной Европы - Зеленский
Киев • УНН
Украина готовит договоренности со странами Балтии и Северной Европы, а также планирует наполнить содержанием саммиты G7 и НАТО. Зеленский подчеркнул усиление санкций против россии и принуждение ее к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку договоренностей со странами Балтии и Северной Европы, передает УНН.
На следующей неделе мы готовим договоренности со странами Балтии и Северной Европы. Также наполняем содержанием наши саммиты – саммиты "Группы семи" и НАТО, которые состоятся в скором времени. Активно работаем и со всеми, кто может усилить санкции против россии и кто поддерживает такие очень важные решения
Он подчеркнул, что Украина не будет просто ждать, когда россия созреет до завершения войны.
Мы делаем все, чтобы сработало принуждение россии к миру. Спасибо каждому, кто помогает нам! Горжусь нашими людьми!
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Кроме того, Зеленский напомнил, что "за эту неделю особая благодарность Швеции: активно двигаемся в рамках объявленных пакетов поддержки".
Германия: очень хорошие договоренности об инвестициях и нашем украинском производстве оружия. Нидерланды работают для поставки F-16. Британия направляет прибыль от замороженных российских активов именно на вооружение и ремонт техники для Украины. Все это миллиарды долларов, которые укрепляют защиту нашего государства, укрепляют наших людей
Последние F-16 для Украины покинули Нидерланды26.05.25, 19:59 • 2942 просмотра