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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
16:00 • 29915 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

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Наступного тижня готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи - Зеленський

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Україна готує домовленості з країнами Балтії та Північної Європи, а також планує наповнити змістом змістом саміти G7 і НАТО. Зеленський наголосив на посиленні санкцій проти росії та примусі її до миру.

Наступного тижня готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку домовленостей з країнами Балтії та Північної Європи, передає УНН.

Наступного тижня ми готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи. Також наповнюємо змістом наші саміти – саміти "Групи семи" і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо і з усіма, хто може посилити санкції проти росії та хто підтримує такі дуже важливі рішення 

- повідомив Зеленський під час відеозвернення.

Він наголосив, що Україна не буде просто чекати, коли росія дозріє до завершення війни.

Ми робимо все, щоб спрацював примус росії до миру. Дякую кожному, хто допомагає нам! Пишаюся нашими людьми! 

- додав Президент.

Додамо

Крім того, Зеленський нагадав, що "за цей тиждень особлива вдячність Швеції: активно рухаємось у межах оголошених пакетів підтримки".

Німеччина: дуже хороші домовленості про інвестиції і наше українське виробництво зброї. Нідерланди працюють для постачання F-16. Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів саме на озброєння та ремонт техніки для України. Все це мільярди доларів, які зміцнюють захист нашої держави, зміцнюють наших людей 

- резюмував Глава держави.

Останні F-16 для України покинули Нідерланди26.05.25, 19:59 • 2942 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
НАТО
Швеція
Велика Британія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
F-16 Fighting Falcon
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