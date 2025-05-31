Наступного тижня готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку домовленостей з країнами Балтії та Північної Європи, передає УНН.

Наступного тижня ми готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи. Також наповнюємо змістом наші саміти – саміти "Групи семи" і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо і з усіма, хто може посилити санкції проти росії та хто підтримує такі дуже важливі рішення - повідомив Зеленський під час відеозвернення.

Він наголосив, що Україна не буде просто чекати, коли росія дозріє до завершення війни.

Ми робимо все, щоб спрацював примус росії до миру. Дякую кожному, хто допомагає нам! Пишаюся нашими людьми! - додав Президент.

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Крім того, Зеленський нагадав, що "за цей тиждень особлива вдячність Швеції: активно рухаємось у межах оголошених пакетів підтримки".

Німеччина: дуже хороші домовленості про інвестиції і наше українське виробництво зброї. Нідерланди працюють для постачання F-16. Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів саме на озброєння та ремонт техніки для України. Все це мільярди доларів, які зміцнюють захист нашої держави, зміцнюють наших людей - резюмував Глава держави.

Останні F-16 для України покинули Нідерланди