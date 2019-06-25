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На складах боеприпасов в Казахстане прекратились взрывы

Киев • УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В городе Арысь Туркестанской области Казахстана прекратились взрывы боеприпасов на складах в воинской части. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин на брифинге во вторник, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

На складах боеприпасов в Казахстане прекратились взрывы

"По состоянию на 12:00 (9:00 по киевскому времени) 25 июня взрывы на территории войсковой части в настоящее время уже не регистрируются. Группировка сил и средств МВД численностью более 1200 человек и более 180 единиц техники продолжает оставаться в месте дислокации. Работы, которые проводились во вчерашний день и сегодняшнюю ночь, были по ликвидации возгораний в частном жилом секторе. В общей сложности ликвидировано 45 пожаров", - сообщил Ильин.

По его словам, Минобороны исследовало склады с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"На территории складов хранения боеприпасов обнаружены девять очагов тления. То есть угроза повторных взрывов пока еще сохраняется. Но того объема взрывов, который произошел первоначально, я думаю, что его уже не будет", - добавил замминистра.

Напомним, в Казахстане на территории воинской части произошел взрыв.

Из-за взрыва началась эвакуация населения

По меньшей мере 46 человек, пять из которых — дети, обратились за помощью к медикам после взрыва.

Также стало известно, что в результате взрывов боеприпасов в городе Арысь погибли 2 человека.

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