В Казахстане начали эвакуацию после взрыва в военной части
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Население города Арысь в Казахстане будут эвакуированы, из-за взрыва на территории военной части. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Сообщает УНН со ссылкой на издание "Казинформ".
"Была объявлена чрезвычайная ситуация. Мобилизованные все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, отвозить в специально организованные лагеря", - сказал Умирзак Шукеев.
Также, по его словам, все акимы (это председатель местного органа исполнительной власти в Казахстане и Кыргызстане - ред.) районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки, разбираться.
Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов.