В Казахстані почали евакуацію після вибуху у військовій частині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Населення міста Арись в Казахстані буде евакуйовано, через вибух на території військової частини. Про це повідомив аким Туркестанської області Умірзак Шукеєв. Повідомляє УНН з посиланням на видання “Казінформ”.
"Була оголошена надзвичайна ситуація. Мобілізовані всі райони, всі найближчі населені пункти. Зараз за масштабами того, що відбувається ми бачимо, що нам треба евакуювати місто в цілому. По всіх напрямках рухатимуться колони, підбирати людей, відвозити в спеціально організовані табори", - сказав Умірзак Шукеєв.
Також, за його словами, всі акими (це голова місцевого органу виконавчої влади в Казахстані і Киргизстані -ред.) районів зі своїми командами повинні будуть влаштовувати табори, робити списки, розбиратися.
Нагадаємо, 24 червня на одному з арсеналів ЗС Казахстану, розташованому поруч з населеним пунктом Арись Туркестанської області, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.